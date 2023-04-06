Лукашенко предложил уничтожить все ядерное оружие на планете

Лукашенко предложил уничтожить все ядерное на планете, собрав предварительно его «в одну» кучу.

"Я вообще в этом отношении радикал. Я считаю, что ядерное оружие надо в течение буквально некоторого времени свести в одну кучу и уничтожить", - сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Он согласился с заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона о недопустимости размещения одной страной ядерного оружия на территории другой, добавив, что США должны убрать его из других стран.