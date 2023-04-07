В феврале продажи чипов в мире упали на 20,7%

Мировые продажи чипов в феврале рухнули на 20,7% - до $39,7 млрд по сравнению с $50 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

Это максимальное падение за четырнадцать лет.

В феврале относительно предыдущего месяца реализация чипов уменьшились на 4% (с $41,3 млрд).

"Мировые продажи полупроводников в феврале продолжали снижаться в годовом и помесячном сравнении по итогам шестого месяца подряд", - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении. - Рыночная цикличность и макроэкономические препятствия привели к снижению продаж, но средне- и долгосрочные перспективы рынка остаются радужными благодаря растущему спросу на ряде рынков".

Продажи в Северной и Южной Америке в феврале сократились на 14,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в Европе - на 0,9%, в Китае - на 34,2%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 22,1%. Между тем в Японии они выросли на 1,2%.

Реализация относительно января снизилась в Северной и Южной Америке на 5,3%, в Европе и Японии - на 0,3%, в КНР - на 5,9%, в АТР - на 3,6%.

SIA представляет порядка 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.