Военные Молдовы присоединятся к учениям западных союзников в Европе

Военные Молдовы будут участвовать в многонациональных учениях западных союзников Defender 23, которые начнутся в апреле под руководством США. Такая информация содержится в анонсе Пентагона.

Молдова будет среди 26 стран-участниц маневров под руководством США.

Как уже сообщалось, это почти двухмесячные учения, в которых отрабатывают стратегическое развертывание американских сил с базированием в США и координацию с европейскими союзниками.

Учения проводятся под руководством Сухопутных войск США в Европе и Африке и были запланированы с 2021 года.

Среди стран из-за пределов ЕС и НАТО, в учениях примут участие также Босния и Герцеговина, Косово и Грузия.