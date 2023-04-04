СК Беларуси сообщил о задержании жителя Заславля за комменты

Следственный комитет Беларуси сообщил о задержании 44-летнего жителя Заславля за комментарии в сети.

«…44-летний житель Заславля, являясь активным подписчиком экстремистских телеграмм-каналов, в течение года, не выбирая выражений, неоднократно оставлял оскорбительные комментарии в адрес представителей власти, а также угрожал их родственникам физической расправой. Следователи выявили порядка 16 эпизодов преступной деятельности фигуранта. Его задержали сотрудники милиции», - говорится в сообщении.

«Примечательно, что экстремист занимал руководящую должность в частной стоматологической клинике в Заславле», - отмечается в постановлении.