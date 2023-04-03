Последнее обновление: 03.04.2023 10:58

Действующий «несменяемый» президент Черногории разгромно проигрывает новые выборы

Мило Джуканович, нынешний черногорский президент, признал, что проиграл во втором туре президентских выборов кандидату от движения "Европа сейчас" экономисту Якову Милатовичу.

"Черногория сделала выбор, и я его уважаю. Желаю ему, чтобы у него все получилось на посту президента. Если ему удастся…, значит, все получится и у Черногории", - приводит слова Джукановича черногорская телерадиокомпания РТЦГ.

Он также поблагодарил всех, отдавших голос за него, отметив, что "теперь важно, чтобы Черногория сделала и следующий выбор 11 июня на парламентских выборах".

Оппозиционный кандидат Якоб Милатович получил поддержку 60% черногорских избирателей во втором туре президентских выборов после подсчета 98% бюллетеней. В свою очередь, за действующего президента Мило Джукановича отдали голоса лишь 40% избирателей. Всего в голосовании приняло участие 542 154 избирателя.

В первом туре выборов 19 марта Джуканович получил первое место, набрав 35,37% голосов, тогда как за Милатовича проголосовало лишь 28,92% черногорцев. Вместе с тем, большинство участников гонки поддержали во втором туре именно Милатовича.

Джуканович руководил Черногорией в должности президента или премьер-министра в течение 33 лет – с начала распада Югославии. С ним связаны обретение Черногорией независимости в 2006 году, вступление страны в НАТО и движение в Европейский Союз.

Одновременно Джукановича обвиняют в коррупции и в связи с организованной преступностью.

В свою очередь Якоб Милатович был министром экономики, а в прошлом году стал соучредителем партии "Европа сейчас". Он обещает борьбу с коррупцией, повышение уровня жизни и укрепление связи как с Европейским Союзом, так и с Сербией.

Ранее по теме


<Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование