Пророссийский кандидат не проходит во второй тур президентских выборов в Черногории

Первый тур президентских выборов в Черногории принес сенсацию – во второй тур не вышел кандидат, считавшийся фаворитом гонки - глава партии "Новая сербская демократия" и лидер движения "Демократический фронт" Андрия Мандич.

Во второй тур проходят действующий президент Мило Джуканович – за него отдали голоса 35,3% черногорских избирателей. Ему будет оппонировать Яков Милатович, получивший поддержку 29,1% избирателей, сообщает RTCG.

Милатович – выдвиженец от новой политической силы – общественного движения "Европа сегодня". Эта партия не представлена в парламенте, но стала главным победителем прошлогодних местных выборов.

Партия поддерживает европейский курс Черногории, однако опирается на Сербскую православную церковь и сербское меньшинство. Первоначально баллотироваться в президенты должен был лидер партии Милойко Спаич, однако он не был допущен к гонке из-за второго сербского гражданства.

Накануне первого тура ожидалось, что нынешние выборы станут противостоянием между проевропейским президентом Джукановичем, который, однако, имеет высокий антирейтинг из-за громких коррупционных скандалов и откровенным пророссийским политиком Мандичем. Однако в первом туре за Андрея Мандича отдали голоса только 19,3% черногорцев, что не позволило ему выйти во второй тур.

Мандич же может повлиять на победителя второго тура – он уже призвал своих избирателей поддержать во втором туре Якова Милатовича.