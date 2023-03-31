Бразилия не подпишет декларацию "Саммита за демократию" из-за несогласия с позицией по РФ

Бразилия приняла решение не подписывать итоговую декларацию "Саммита за демократию", созванного по инициативе США, поскольку не согласна с выводами по действиям России на Украине, пишет новостной портал "Глобу" со ссылкой на дипломатические источники.

"Власти Бразилии приняли решение не подписывать итоговую декларацию "Саммита за демократию"... По словам источников, правительство Лулы да Силвы не согласно с акцентом... на использование саммита для осуждения России", - говорится в сообщении, передает Интерфакс.

Сообщается, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва направил письмо в Вашингтон, в котором обратился к организаторам саммита и заявил, что "знамя защиты демократии нельзя использовать для возведения стен". Кроме того, он указал в письме о важности диалога и подчеркнул, что "для Бразилии полем для урегулирования украинского кризиса является ООН: как Генассамблея, так и Совет Безопасности".

В четверг завершился второй день организованного США "Саммита за демократию", на который пригласили лидеров свыше 100 стран.

"Глобу" отмечает, что Индия, партнер Бразилии и России по БРИКС, намерена подписать декларацию, но с "оговоркой" в пункте, в котором упоминаются события на Украине.