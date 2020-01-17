Бразилия приостановила свое участие в региональном объединении CELAC

Власти Бразилии приостановили участие страны в составе сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC). Об этом сообщил в своем Twitter глава МИД Бразилии Эрнесто Араужо.

«Бразилия не считает, что в контексте регионального кризиса имеются условия для участия в CELAC», — говорится в заявлении, передает РБК.

Министр считает, что CELAC не принесло результатов ни в сфере защиты демократии, ни в какой-либо другой области. Араужо счел данную организацию «витриной для недемократических режимов, таких как Венесуэла, Куба и Никарагуа».

CELAC было основано 23 февраля 2010 года во время совместного саммита группы Рио и Карибского сообщества в Плая-дель-Кармен. В его состав входят все независимые государства Центральной и Южной Америки, за исключением США и Канады. Территория 33 государств — членов CELAC превышает 20 млн кв. км, численность населения — более 590 млн человек.

В апреле 2019 года Бразилия объявила о выходе из Союза южноамериканских наций (UNASUR). До этого на фоне политического кризиса в Венесуэле о решении выйти из организации объявили Колумбия, Эквадор, Парагвай, Перу, Аргентина и Чили. В составе союза остались Боливия, Венесуэла, Уругвай, Суринам и Гайана.

UNASUR — региональная политическая и экономическая организация стран Южной Америки, созданная в 2004 году на основе двух крупных интеграционных объединений региона: Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) и Андского сообщества.