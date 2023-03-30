В Швейцарии четырех банкиров осудили за помощь с миллионами Путина

Окружной суд Цюриха признал виновными в халатности при проведении финансовых операций четырех банкиров, которые помогли близкому другу президента России Владимира Путина перечислить миллионы франков через швейцарские банковские счета. Об этом сообщает Reuters.

Суд признал трех россиян и одного швейцарца виновными в помощи Сергею Ролдугину, виолончелисту, которого швейцарское правительство называет "кошельком Путина". Ролдугин также является крестным отцом старшей дочери Путина Марии.

Мужчины, чьи имена не называют из-за швейцарских ограничений на разглашение информации, получили условные сроки заключения по семь месяцев каждый. Четыре обвиняемых были сотрудниками швейцарской дочерней компании Газпромбанка, в том числе, по данным СМИ, ее исполнительный директор Роман Абдулин.

Суд постановил, что обвиняемые помогли Ролдугину положить миллионы франков на швейцарские банковские счета в период между 2014 и 2016 годами. Речь идет о 50 миллионах швейцарских франков на двух счетах Газпромбанка.

Согласно обвинению, банкиры проявили преступную халатность, позволив открыть счета и не ставя под сомнение происхождение средств.

В частности, они подписали декларации о том, что виолончелист не является "политически значимым лицом" - формальное определение, которое вызвало бы дополнительную проверку, несмотря на публичные сообщения о его связях с Кремлем и Путиным.

Прокуроры утверждали, что обвиняемые были полностью осведомлены об истинном значении и связях Ролдугина.