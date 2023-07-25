Один из крупнейших швейцарских банков закроет счета россиян

Швейцарский банк Julius Baer начал отправлять своим клиентам из России уведомления о закрытии счетов. Об этом пишет Forbes.

Официально банк о закрытии счетов пока не сообщал.

Деловые отношения с клиентами, постоянно проживающими в России, банк планирует прекратить не позднее 31 декабря.

«В связи с текущими обстоятельствами и развивающимися ограничениями <…> Банк больше не может предлагать Вам подходящие и комплексные услуги по управлению активами, соответствующие нашим стандартам», - следует из письма.

При этом все соглашения и контракты будут прекращены с 30 сентября. После этого банк будет предоставлять только ограниченные услуги, а с 1 августа введет несколько дополнительных комиссий.

Банк также попросил клиентов предоставить запрошенную информацию, которая позволит начать процесс закрытия счетов и перевода денег на другие счета.