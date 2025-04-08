Состояние Трампа сократилось на $500 млн после введения пошлин

Состояние президента США Дональда Трампа уменьшилось на $500 млн после его объявления на прошлой неделе о введении новых таможенных пошлин. Об этом пишет журнал Forbes.

Согласно оценкам журнала, состояние Трампа сократилось с $4,7 млрд до $4,2 млрд из-за снижения стоимости акций принадлежащих ему компаний. В частности, котировки его компании Trump Media and Technology Group снизились на 8%, потеряв $170 млн капитализации. Потери понесли и активы Трампа в сфере недвижимости и услуг.

Президент США 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий.

Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные начнут действовать 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.