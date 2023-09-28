Последнее обновление: 28.09.2023 20:05

Эстония предлагает полное эмбарго на торговлю с Россией

Правительство Эстонии 28 сентября поддержало предложение к новому, двенадцатому пакету санкций Европейского Союза по полному запрету торговли с Россией.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна завил о необходимости продолжать ужесточать санкции против России, усиливать их реализацию и усложнять уклонение от санкций.

По его словам, Таллинн предлагает Евросоюзу ввести полное торговое эмбарго против России, а также блокирование транзита товаров, которые уже находятся под санкциями ЕС.

"Бизнес с Россией подпитывает ее военную машину", – добавил министр.

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