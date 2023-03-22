США предложили Словакии компенсацию за МиГ-29 для Украины

В правительстве Словакии заявили, что Соединенные Штаты предложили Братиславе большой пакет вооружения, большую часть которого Штаты оплатят из своих средств в качестве компенсации за советские истребители МиГ-29 и ЗРК, которые Словакия отдает Украине.

Об этом заявил министр обороны Ярослав Надь.

По его словам, США предлагают Словакии 12 новых ударных вертолетов Bell AH-1Z Viper с сопутствующим оборудованием и программой подготовки пилотов и техников, а также более 500 ракет AGM-114 Hellfire "воздух-земля".

Общая стоимость этого оружия превышает 1 млрд долларов. Согласно предложению, Словакия из этой суммы должна будет выплатить 340 млн в течение 3-4 лет, тогда как остальное, около 660 млн, США покроют из своего оборонного бюджета.

Ярослав Надь отметил, что на вертолеты есть и другие претенденты, но Словакии предложение прислали в первую очередь - похоже, как определенную компенсацию за задержку с истребителями F-16.

"Это очень выгодное предложение и это существенно увеличило бы оборонный потенциал Словакии. Сейчас у нас вообще нет боевых вертолетов, поэтому это были бы совершенно новые для нас возможности. Как только МиГи и часть ЗРК "Куб" будут переданы, мы будем готовы утвердить это соглашение", - рассказал министр.

Надь напомнил, что Словакия должна получить также около 200 млн компенсации из Европейского фонда мира за МиГи и около 50 млн за ЗРК "Куб". Поэтому совокупно с 660 млн, которые США готовы покрыть из своего бюджета, сумма компенсации для Словакии от союзников за это оружие для Украины будет превышать 900 млн евро.