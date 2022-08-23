Словакия передаст Украине 30 БМП

Словакия передаст Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1, а получит от Германии 15 танков Leopard 2A4, сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Как минимум одну машину мы получим до конца года", - сказал глава Минобороны по поводу поставок в Словакию танков Leopard 2A4.

Остальные немецкие танки ожидаются в следующем году. Также будут поставлены необходимые боеприпасы, запасные части и комплексное обучение.

Надь также опроверг информацию, что Словакия пришлет Украине 30 танков Т-72: "На данный момент мы не рассматриваем возможность отправки танков Т-72 в Украину".

О возможной отправке словацких танков в Украину ранее сообщило издание Business Insider. Ранее Надь опроверг, что его страна уже передала Украине истребители МиГ-29.