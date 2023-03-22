Лукашенко: Нейтрализованный в Гродно террорист не умел пользоваться париком и гримом

Лукашенко, комментируя события в Мачулищах и Гродно, призвал население сплотиться и проявлять бдительность.

" Чего бы я хотел - чтобы народ как-то сплотился. Люди видят все. Вы подскажите вовремя нам, я всегда обращаюсь к людям: какой-то чужой человек, какой-то в парике и прочее… Просто дайте нам сигнал", - сказал Лукашенко.

«Я не говорю о том, что надо "накапать" на кого-то, заложить, оболгать. Нет. Надо быть очень аккуратными. Ну разве этот человек, который даже париком и гримом не умеет пользоваться, нос какой-то там зацепил… Он просто понимал, что его камеры зафиксируют. Фиксировали. Мы его увидели, по-моему, еще в Могилеве и несколько дней вели по Беларуси. Видели все его замашки и прочее», - продолжил он.

«Откровенно говоря, не умеет он пользоваться, а, может, специально так пользовался гримом и париками. Но люди нас информировали на этот случай. Кроме этих мерзавцев, которые на квартиру взяли. Они сейчас там сидят в застенках, мы с ними работаем. Это жуткие бчб-шники. Почему так получается, что все террористы оседают в этих квартирах. И они "ни при чем", они "ничего не знают", - посетовал Лукашенко.

Он впервые озвучил реакцию властей на диверсию против российского самолета ДРЛО А-50 в Мачулищах.

"Вы просто не представляете, как работали спецслужбы. Тысячи людей были подняты. За пять дней вычислили и нашли. Отдельные люди нам подсказывали что-то: видели человека, видели такого цвета автомобиль. Мы начинали идти по следу, искали. Но этого недостаточно. Не потому, что люди скрывали. Люди просто спокойно, беспечно живут. А сейчас надо видеть все, что происходит… важно проявлять бдительность. Например, при сдаче внаем квартир и в других ситуациях», - заключил Лукашенко.

"Нам расслабляться не надо. Да, мы победили в 2020 году, господь нам помог. Мы к этому не готовились. Думали: ну разве у нас на этой святой земле что-то подобное может произойти? Произошло…»