Генпрокуратура РБ хочет привлечь умерших к уголовной ответственности

В Генпрокуратуре создана рабочая группа по подготовке проекта закона для определения порядка производства по уголовным делам в отношении умерших лиц, причастных к преступлениям против мира и безопасности человечества, военным преступлениям.

«Группа призвана разработать правовой механизм привлечения к уголовной ответственности тех нацистских преступников и их пособников, которые по ряду причин, в том числе связанных с политикой отдельных государств, не предстали перед судом. После внесения соответствующих изменений в законодательство станут возможны уголовные процессы в отношении карателей белорусского народа в годы Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении ведомства.