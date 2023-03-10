Международная федерация фехтования решила допустить белорусов и россиян к международным турнирам

Спортсменам из России и Беларуси будет разрешено вернуться к участию в мероприятиях Международной федерации фехтования (FIE) после решения, принятого на сегодняшнем внеочередном конгрессе, который прошел в режиме онлайн.

Решение должно вступить в силу со второй половины апреля 2023 года, как раз к чемпионату мира по фехтованию в Милане в июле.

Голосование за разрешение российским и белорусским фехтовальщикам участвовать в индивидуальных соревнованиях «с соблюдением условий нейтральности и индивидуальной приемлемости» было принято 89 голосами против 46.

Спортсменам из обеих стран запретили участвовать в мероприятиях FIE с марта прошлого года из-за войны в Украине в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета.