Подоляк назвал заинтересованных в подрыве «Северных потоков»

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что у Украины не было мотивов устраивать диверсию на ветках российского газопровода "Северный поток", и что он считает такой заинтересованной стороной Россию.

"Были ли у Украины мотивы? Безусловно, нет. Во-первых, это бы не уменьшило ресурсных возможностей России. Во-вторых, не создало бы для России необходимости выводить войска с территории Украины. И точно бы не изменило ход войны. Наоборот, если бы тогда Украина что-то подобное сделала, то мы бы еще тогда получили массированную информационную атаку на нас и на европейские сообщества. И тогда это выглядело бы сложнее для нас: партнеры могли бы быть разочарованы", - заявил Подоляк в эфире телемарафона в среду, передает Интерфакс.

По его мнению, Кремль, напротив, как раз мог иметь мотивы, несмотря на то, что речь идет о собственности России.

"Вспомните, какими сумасшедшими темпами тогда росла цена на тысячу кубометров российского газа. Россия постоянно провоцировала поломки и аварии на "Северном потоке-1", чтобы не выполнять обязательства по контрактам. Были постоянные были публикации росСМИ о "конце Европы". Это был элемент давления", - отметил Михаил Подоляк. Он также напомнил, что взрывы произошли после эффективного контрнаступления Украины на Харьковщине.

"Для того, чтобы надавить на них (западных союзников Украины), снизить интенсивность поддержки Украины, Россия и проводила все эти кампании. Когда не удалось шантажировать простыми разговорами и пропагандой, тогда произошел взрыв. Мотив очевиден", - считает он.

Михаил Подоляк также отметил, что украинская разведка очень тесно координируется с разведками стран-партнеров, и невозможно, чтобы они не знали о подготовке Украиной чего-то масштабного. "А это (подрыв "Северного потока") - одно из масштабных действий, которое бы повлияло на ход войны, если бы там были неправильные акценты", - аргументирует Подоляк.

Михаил Подоляк отметил, что материалы в западных СМИ, где приводятся данные о вероятной причастности "проукраинских групп" к диверсии, ссылаются на анонимные источники и не содержат конкретики.

"Все ссылки газет на анонимные источники, без анализа мотивов и просто говорится одна фраза: проукраинская группа - без того, кто в составе группы, что они делали и тому подобное. ... Для того, чтобы анализировать тот или иной инцидент, нужно понять мотивы сторон - чтобы получить что", - сказал советник руководителя Офиса президента.