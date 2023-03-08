Власти Украины отвергли причастность к диверсии на "Северных потоках"

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к взрывам на российских газопроводах "Северный поток" и не имеет информации о каких-то проукраинских агентах, которые могли это сделать.

"Хотя я люблю коллекционировать интересные конспирологические теории об украинском правительстве, должен отметить: Украина не имеет отношения к казусу в Балтийском море и не имеет информации о "проукраинских группах по подрыву". Что произошло с "Северными потоками"? "Они утонули", как говорят в самой РФ", - отреагировал Подоляк на публикации в прессе.

Ранее, The New York Times опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведывательного сообщества. Там якобы предполагают, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могут стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.