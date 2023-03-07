Комитет парламента Грузии поддержал скандальные проекты об "иноагентах"

Комитет грузинского парламента по юридическим вопросам поддержал две версии резонансных законопроектов, которые вводят в стране так называемых "иноагентов". Об этом сообщает портал "Грузия Online".

Рассмотрение обоих документов происходило в течение нескольких часов на фоне драки между депутатами и протестов под зданием парламента.

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" и законопроект "О регистрации иностранных агентов" парламенту представили депутаты от "Силы народа", которые входят в правящее большинство.

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предусматривает регистрацию в качестве агентов иностранного влияния таких некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых более чем на 20% получены из-за рубежа.

Согласно этому же законопроекту, все, кого считают агентами иностранного влияния, в обязательном порядке должны быть зарегистрированы под таким же названием в базе данных Государственного реестра. При регистрации необходимо отразить полученный доход. При этом организации будут обязаны ежегодно заполнять финансовую декларацию.

За уклонение от регистрации в качестве агента иностранного влияния или незаполнение декларации на организацию будет наложен штраф в размере 25 тысяч лари (почти 9 тысяч долларов).

При этом любое физическое и юридическое лицо, которое получает финансирование из-за рубежа, будет обязано зарегистрироваться как иностранный агент.

Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанности, предусмотренной законом "О регистрации иностранных агентов", влечет за собой уголовную ответственность и будет караться штрафом или лишением свободы на срок до 5 лет. Субъекты, которые соответствуют установленным законопроектом критериям агента иностранной силы, обязаны обратиться к генеральному прокурору и попросить регистрацию как агента иностранной силы.

Действие закона не распространится на дипломатов, консулов и сотрудников дипломатической службы и консульских учреждений. Закон также не будет касаться должностных лиц иностранного государства, лиц, занимающихся благотворительной деятельностью и лиц, которые "добросовестно занимаются религиозной, образовательной, научной, академической или художественной деятельностью".

ЕС заявляет, что эти инициативы противоречат по меньшей мере двум из 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.