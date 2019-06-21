Последнее обновление: 21.06.2019 15:28

Спикер парламента Грузии ушел в отставку

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

"Принятое решение является ответственностью перед народом", - заявил он.

Это решение связано с беспорядками, которые прошли в Тбилиси накануне из-за того, что во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло главы парламента.

При этом, по его словам, на место спикера его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".

Это вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии", которые покинули заседание.

Затем здание парламента захватили протестующие. Участники акции призвали российских делегатов немедленно покинуть Грузию. Кроме того, они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

В пятницу начался антиправительственный митинг, в результате столкновений полиции и протестующих пострадали по меньшей мере 240 человек.

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