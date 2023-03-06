CNN: Эрдоган блокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО ради Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган блокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО, чтобы не расстраивать российского диктатора Владимира Путина, сообщает CNN.

Турция не единственная страна, которая блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Венгрия также не смогла ратифицировать присоединение скандинавских стран, что еще больше мутит воду. Однако сейчас приоритетом считается Турция: и Финляндия, и Швеция вместе с подавляющим большинством союзников по НАТО хотели бы, чтобы страны официально присоединились к альянсу на саммите НАТО 11 июля. Однако на пути к этому с стоит значительное препятствие — Турция.

Президент Турции официально возражает против членства Швеции и Финляндии из, как он утверждает, соображений безопасности.

“Созданный им образ сильного человека, достигающего результатов для турецкого народа, был разрушен... Сейчас в Турции много антизападных и антикурдских настроений. Это хорошая тема для него, чтобы постучать в барабан, и драматический разворот лишь делает его слабее”, — заявил Гонул Тол из турецкой программы Института Ближнего Востока.

Тол считает, что есть и другие причины, почему Эрдоган не хочет расстраивать президента РФ.

«Россия стала экономически спасательным кругом для Турции после того, как другие страны ввели санкции за свою деятельность в Сирии, военное сотрудничество с Россией и другую враждебную деятельность... Без российских денег Эрдоган не смог бы повысить зарплаты или оказать финансовую поддержку студентам. Теперь он обещает массовое восстановление после землетрясения. Поэтому Россия все еще остается привлекательным партнером для Эрдогана”, — сказал Тол.

Но, если Швеция и Финляндия вообще не присоединятся к альянсу, возникает риск для НАТО и более широкого западного альянса, и кремль может использовать это в пропагандистских целях. Если это произойдет, даже если война внезапно закончится, нарратив о разделенном Западе и в дальнейшем будет оставаться тем барабаном, в который могут бить оппоненты НАТО, пишет CNN.