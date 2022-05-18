Турция одобрит членство Швеции и Финляндии в НАТО при отмене санкций за покупку С-400

Власти Турции взамен на согласие на членство Швеции и Финляндии в НАТО требуют, в частности, отмены европейскими странами ограничений на экспорт оружия, а также отмены санкций США за приобретенные российские системы С-400.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных турецких официальных лиц.

По их словам, Анкара настаивает на том, что Швеция и Финляндия должны "признать ее обеспокоенности, связанные с курдскими военизированными образованиями, как находящимися в Турции, так и в Сирии и Ираке". Они отмечают, что, помимо признания "Рабочей партии Курдистана" террористической, необходимо сделать то же самое и со всеми связанными с ней организациями.

Кроме того, Турция требует, чтобы Швеция и Финляндия вместе с рядом других европейских стран "положила конец ограничениям на экспорт оружия, которые они ввели против Турции после ее вторжения в Сирию в 2019 году для того, чтобы оттеснить от границы курдские "Отряды народной самообороны", передает Интерфакс.

Согласно данным Bloomberg, среди других требований - включение в программу по производству американских истребителей F-35, из которой Анкару исключили после приобретения российских систем С-400.

"Турция хочет, чтобы США сняли санкции из-за приобретенных С-400", - добавили источники агентства.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может согласиться на членство Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку эти страны отказываются экстрадировать террористов и вводили санкции против Анкары. Он добавил, что главам МИД Швеции и Финляндии "нет смысла приезжать в Турцию, чтоб убедить ее одобрить их заявки в НАТО".

В итоге Турция поставила три условия для членства Финляндии и Швеции в НАТО: прекращение поддержки этими странами групп, считающихся террористами, предоставление четких гарантий безопасности и отмена экспортных запретов в Турцию.