Экс-президент Кыргызстана Бакиев готов участвовать в процессе о расстреле демонстрантов

Бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев заявил в интервью NazarNews, что он готов участвовать в судебных заседаниях по делу о расстреле демонстрантов 7 апреля 2010 года, когда погибли более 80 человек.

"Не хочу сейчас выяснять, кто виновен в смерти граждан 7 апреля 2010 года, но моей вины в этом нет. Я неоднократно заявлял о своей готовности участвовать в следственных мероприятиях или судебных заседаниях", - сказал политик.

В этом же интервью он рассказал, что встреча всех экс-президентов страны, которую 18 февраля в Дубае организовал действующий глава государства Садыр Жапаров, "стала неожиданностью для всех", но прошла спокойно.

Жапаров сам рассказывал об этой встрече 18 февраля и призвал тогда сограждан забыть прошлые обиды ради укрепления суверенитета республики.

"Сбылась душераздирающая мечта о будущем страны - для вечной солидарности нашего народа я объединил бывших президентов и посадил их за один стол. (...) Они высказали свои обиды, признали свои недостатки. Самое главное, они смогли простить друг друга. Это было моей целью", - объяснил тогда Жапаров.

Курманбек Бакиев был президентом Кыргызстана в 2005-2010 годах. К власти он пришел в результате "тюльпановой революции" против Аскара Акаева, в 2009 году избрался президентом, но был свергнут в апреле 2010 года и покинул страну.

В Киргизии Бакиева заочно судили, и он получил пожизненный срок по делу об организации расстрела протестующих против него 7 апреля 2010 года в Бишкеке. Впоследствии этот срок сократили до 30 лет. 21 февраля 2023 года Садыр Жапаров сказал информагентству "Кабар", что если Бакиев вернется в Кыргызстан, его арестуют.