Кыргызстан: экс-президенты в тюрьму не хотят

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков проводит заседание Совета Безопасности после столкновений, которые начались при попытке штурма дома бывшего главы республики Алмазбека Атамбаева.

Как сообщает пресс-служба президента, участники заседания обсуждают вопрос «об обеспечении безопасности и правопорядка в связи со сложившейся ситуацией 7 августа 2019 года». Встреча проходит без прессы.

Накануне в селе Кой-Таш силовики начали операцию по задержанию Атамбаева. Им противостояли сторонники бывшего президента. Две попытки штурма закончились десятками пострадавшими и 6 заложниками.

В результате все сотрудники правоохранительных органов Киргизии были вынуждены уехать из села Кой-Таш, в котором находится резиденция Атамбаева. Как заявил замглавы МВД Киргизии Курсан Асанов, власти приняли это решения для снижения уровня конфронтации.

Сторонники бывшего президента захватили шестерых спецназовцев после двух попыток штурма резиденции. Они готовы освободить их утром, если власти восстановят в селе Кой-Таш электричество, телефонную связь и интернет.

Сам Атамбаев в ночь на четверг выступил в эфире принадлежащего ему телеканала "Апрель". Он призвал власти страны отказаться от силового воздействия, указав что во время штурма пострадали невинные мирные люди.

"Ради того чтобы заставить замолчать Атамбаева, закрыть под арест или убить, власть идет на то, чтобы расстреливать мирных граждан, это беспредел", - заявил бывший президент Киргизии.

По словам Атамбаева, он несколько раз предлагал дать письменные показания и ответить на вопросы через СМИ, однако ему в этом было отказано. "К сожалению, власть не вняла моим призывам войти в правовое поле", - сказал экс-президент.

Во время штурма, по сведениям Минздрава Киргизии, были ранены не менее 48 человек, один сотрудник спецназа погиб.

Алмазбек Атамбаев был президентом страны с 2011 по 2017 год. Поводом для задержания стала неявка бывшего главы государства на допрос, его обвиняют в незаконном обогащении и освобождении одного из криминальных авторитетов.

В конце июня парламент лишил Атамбаева неприкосновенности. Конфликт с нынешним руководством страны начался после того как экс-президент назвал на митинге действующие власти страны нелегитимными.