Байден назвал «большой ошибкой» приостановку Россией участие в ДСНВ

Президент США Джо Байден заявил в среду, что Путин совершил ошибку, приостановив участие РФ в последнем действующем договоре между США и Россией по контролю над ядерными вооружениями, сообщает AP.

Байден озвучил свой комментарий журналистам по прибытии в президентский дворец в Варшаве на саммит Бухарестской девятки.

"Большая ошибка", - коротко сказал президент США о решении Москвы.

Это был первый комментарий Байдена после того, как Владимир Путин объявил, что Россия "приостанавливает" свое участие в договоре из-за поддержки США Украины, и обвинил Соединенные Штаты и их союзников в НАТО в том, что они открыто работают на уничтожение России.