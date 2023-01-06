Госдеп США назвал циничным объявленное Путиным прекращение огня на Рождество

В Государственном департаменте США считают, что Россия хочет использовать объявленное прекращение огня на Рождество для отдыха своих сил и перегруппировки.

Об этом завил представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге в Вашингтоне.

"Есть одно слово, которое лучше всего описывает объявленное Путиным рождественское прекращение огня в Украине. Это цинично, цинично в значительной степени потому, что это происходит всего через несколько дней после того, как Москва осуществила эти новогодние атаки на Украину", - заявил Прайс.

"Мы мало верим в намерения, стоящие за этим заявлением. Наше беспокойство ... заключается в том, что россияне будут стремиться использовать любую временную паузу в боевых действиях, чтобы отдохнуть, перестроиться, перегруппироваться и в конечном итоге снова атаковать", - добавил Прайс.

Ранее президент США Джо Байден выразил скептицизм относительно прекращения огня, которое Путин приказал ввести на время Рождества.