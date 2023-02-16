Лукашенко: Переговоры о мире нужно вести не с Зеленским, а с военными Украины

Украине необходимо начинать переговоры с Россией без каких-либо территориальных претензий, причем эти переговоры должны вести военные Украины, а не президент Владимир Зеленский.

Такую особую точку зрения сегодня озвучил Лукашенко во время беседы с иностранными журналистами, добавив, что он первый готов поддержать Украину в решении сесть за стол переговоров.

"Война никому не нужна. Пока сегодня нет расширения этой агрессии, давайте договариваться о мире. Вы (Запад и Украины – ред.) не просто не готовы, это было бы для вас страшной трагедией и катастрофой, если бы сейчас начались мирные переговоры. Вам нужна война", - заявил Лукашенко.

"Военные Украины имеют несколько, мягко говоря, отличную точку зрения и позицию от политиков и президента Зеленского. И Владимир Зеленский это прекрасно знает. И грядущие, как многие уже говорят, перестановки в военном блоке как раз говорят об этом. И никакие политики, а вы видите, какие там политики - со всего мира собрали говорящие головы. Говорить, знаете, - не дело делать. Говорить все умеют, а вот пойти повоевать на фронте или хотя бы туда съездить во время боя - они там не были», - заявил Лукашенко.

«Арестовича-бедолагу выкинули, а там все такие говорящие. Военные это понимают. Там же бросают людей как пушечное мясо. И они готовы миллионами украинцев жертвовать - цитата. Военные это понимают. И военные смогут договориться", - утверждает он.

По его словам, "с Россией можно договориться о невероятном». «Точка. О невероятном. Но надо делать шаги в этом направлении. И не ставить предварительные условия перед тем, как сесть за стол переговоров".

"Поставив предварительные условия, типа уходите с территории, которую вы захватили, - вроде бы справедливо, но в данном случае это говорит о том, что они не хотят садиться за стол переговоров. Поэтому ориентироваться надо на военных, если политики этого не понимают. Но только как какая-то другая сила (я считаю, что это военные) сядет за стол переговоров, посмотрите, как запоют политики и руководство Украины", - продолжил Лукашенко.

«Пройдет время, люди, видите, в какой ситуации - и не только в Донбассе, но и во Львове - и люди у него спросят, "почему мы всю жизнь должны мучаться, ради чего, что дальше..." А дальше у Зеленского - до последнего украинца война и так далее.

Как дальновидный политик, если может немножко вперед посмотреть, он не должен бегать по Западной Европе и просить F-16 или еще какие-то истребители и РСЗО дальнего действия. А должен думать о том, как прекратить войну, чтобы не погибли еще там 100-200-300 тысяч украинцев. Вот о чем сегодня речь.

Просто Зеленский должен понимать: он президент, это его страна, его государство и надо проводить самостоятельную политику. Не можешь - то, что он не может, мы это видим - значит, будут делать другие. Кто - я уже сказал. В этой ситуации. Возможно, она изменится, и другие люди будут договариваться.

Любая война заканчивается миром, так давайте сейчас ее закончим. Сейчас более выгодные условия для Украины. Закончить эту войну и дальше двигаться. И тут Украину будут поддерживать все. А я буду первым. Когда мы будем сидеть за столом переговоров. Где хотите"…