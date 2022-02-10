Последнее обновление: 10.02.2022 11:13

Посольство Беларуси назвало БЧБ-флаг символикой коллаборационистов и карателей

Посольство Беларуси в Украине отреагировало заявлением на замену красно-зеленого госфлага РБ на БЧБ-флаг у здания городского совета Днепра.

"Посольством Республики Беларусь на Украине с глубоким разочарованием воспринята информация о замене у здания городского совета Днепра государственного флага Республики Беларусь на символику коллаборационистов и карателей белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. По этому поводу в адрес мэра города Днепра Бориса Филатова направлено обращение посла Беларуси Игоря Сокола", - говорится в заявлении посольства.

В посольстве считают, что решение мэра Днепра «оскорбляет лучшие чувства большинства белорусов, с трепетом относящихся к государственным символам Республики Беларусь».



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