Протасевич полностью признал вину по делу Nexta

Обвиняемый по делу телеграм-канала Nexta, признанного властями РБ террористической организацией, Роман Протасевич полностью признал свою вину перед началом судебного процесса в Минске.
Видео с заявлением Протасевича опубликовали провластные СМИ.
"Да, в полном объеме", - сказал Протасевич, отвечая на соответствующий вопрос.
"Морально и психологически готов к любому исходу. Уже от меня ничего не зависит", - добавил он.
Обвиняемыми по делу помимо Протасевича проходят Степан Путило и Ян Рудик, в отношении которых проводилось заочное производство.