Лукашенко подписал Закон об основах гражданского общества и поправки в законы о партиях

Лукашенко 14 февраля подписал закон об «основах гражданского общества», а также поправки в законы, регулирующие деятельность политических партий и других общественных объединений.

Закон "Об основах гражданского общества" регулирует избрание делегатов ВНС, сбор и выработку предложений на обсуждение, участие в реализации его решений.

«Правом на взаимодействие с госорганами в особых формах наделяются субъекты гражданского общества, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством, имеющие областные и минскую городскую организационные структуры, обладающие численностью не менее 100 тыс. совершеннолетних граждан (для общественных объединений), объединяющие в своем составе не менее половины зарегистрированных в Беларуси профессиональных союзов (для профсоюзов)», - говорится в официальном комментарии к закону.

Поправками в законы о деятельности партий предусматривается изменение условий создания и деятельности политических партий: увеличивается минимальный порог численности учредителей (членов) с 1 тыс. до 5 тыс. человек, устанавливается обязательное наличие организационных структур во всех областях и Минске, а также не менее чем в одной трети районов каждой из областей и не менее чем в одной трети районов Минска.

Минюсту поручено в течение шести месяцев п перерегистрировать политические партии. Деятельность партий, не прошедших перерегистрацию и не принявших решение о ликвидации, будет прекращена по решению Верховного Суда.

Республиканским объединения должны иметь организационные структуры во всех областях Беларуси и Минске, международные - не только за рубежом, но и внутри страны. Объединениям, зарегистрированным до вступления в силу Закона, в течение одного года необходимо привести свои учредительные документы в соответствие с его требованиями.