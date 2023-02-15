Швеция присоединилась к европейской инициативе защиты неба

Швеция присоединилась к европейской системе защиты неба European Sky Shield Initiative, предусматривающей интеграцию систем ПВО европейских стран, большинство из которых - уже полноправные члены НАТО.

Как сообщает SVT, соглашение подписал министр обороны Пол Йонсон. Со своей стороны, Швеция внесет вклад мониторингом воздушного пространства над Балтийским морем и государствами Балтии.

Инициативу предложила Германия осенью прошлого года, чтобы силы противовоздушной обороны европейских стран были более скоординированными и дополняли друг друга. Одним из толчков к этому могли стать ракетные атаки РФ против гражданской инфраструктуры в Украине.

В настоящее время к соглашению присоединились 17 стран, из которых 15 уже являются членами НАТО, а Финляндия и Швеция ожидают завершения вступления в ближайшее время.