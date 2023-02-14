Последнее обновление: 14.02.2023 17:56

МИД Польши уволил всех выпускников МГИМО

В Польше из Министерства иностранных дел уволили всех чиновников, обучавшихся в Московском государственном институте международных отношений.

Об этом в интервью Gazeta Polska сказал глава ведомства Збигнев Рау. По его словам, этот вуз "был инвестицией в деятельность российского империализма" и "частью советской мягкой силы".

Министр подчеркнул, что выпускники этого вуза "должны служить государственному разуму Российской империи".

"Нам удалось закрыть очень важный процесс, являющийся частью декоммунизации в широком понимании", – подытожил глава польской дипломатии.

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