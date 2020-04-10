Польша вновь требует от России вернуть фрагменты президентского Ту-154

Польша вновь требует от России вернуть обломки президентского авиалайнера Ту-154, разбившегося под Смоленском в 2010 году. Соответствующая дипломатическая нота была направлена в Москву, заявил польский МИД в пятницу, 10 апреля.

"Ни одна норма международного права не дает России оснований удерживать собственность Польши", - подчеркнуло ведомство.

Между тем в Варшаве почтили память жертв авиакатастрофы. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий и председатель правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский, брат погибшего президента, возложили венки к памятнику жертвам трагедии. Массовые памятные мероприятия в стране не предусмотрены в свете распространения коронавируса SARS-CoV-2, передает DW.

Самолет Ту-154 с польской правительственной делегацией на борту разбился при заходе на посадку на аэродроме "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. В результате погибли все 96 человек на борту, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой Марией, представители высшего военного командования страны, известные политики, общественные и религиозные деятели. Они направлялись на траурные мероприятия в память о расстреле в Катыни польских офицеров сотрудниками советского НКВД.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет опубликовал доклад, из которого следует, что лайнер разбился вследствие ошибки пилотов, не сумевших принять верных решений в условиях плохой видимости. Польская комиссия во главе с тогдашним министром внутренних дел Ежи Миллером вела собственное расследование и пришла к похожим заключениям.

Новое правительство Польши сочло выводы неубедительными. Варшава возобновила расследование в 2016 году. Его участники сделали вывод, что самолет был разрушен еще в небе, в результате ряда взрывов на борту. На данный момент расследование крушения считается незавершенным из-за того, что российская сторона удерживает часть обломков самолета, "черные ящики" с записями, а также другие улики.