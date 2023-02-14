Последнее обновление: 14.02.2023 17:56

Молдова временно закрыла свое авиапространство

Молдова во вторник 14 февраля закрыла свое авиапространство из соображений безопасности, сообщают молдавские СМИ.

Информацию о закрытии авиапространства подтвердили представители компании Air Moldova на странице в Facebook.

"Уважаемые пассажиры, на данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, мы ожидаем возобновления рейсов. Сегодняшнее расписание претерпит изменения", - сказано в сообщении.

Air Moldova не предоставила подробностей о причинах закрытия воздушного пространства, а также о том, на какой период были применены ограничения.

Официально авиационными органами Молдовы информация пока не подтверждена. Управление гражданской авиации (AAC) пока не обнародовало заявлений.

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