Власти Молдовы открыли воздушное пространство, пообещав позже сообщить детали

После несколько часового закрытия Молдова снова открыла свое авиапространство, но причины паузы до сих пор официально не разглашают.

Управление гражданской авиации Молдовы (AAC) обнародовало заявление, в котором подтвердило временное закрытие авиапространства. Основанием решения назвали "обеспечение безопасности и охраны гражданской авиации".

"После заседания межведомственной комиссии по управлению воздушным пространством было выпущено NOTAM о временном закрытии воздушного пространства Республики Молдова в 11.24 14 февраля с целью обеспечения безопасности и охраны гражданской авиации. В 14.47 воздушное пространство вновь открыто", - сказано в сообщении.

Более подробную информацию ведомство пообещало сообщить в ближайшее время.

Ранее во вторник молдавские СМИ сообщили о закрытии авиапространства страны из соображений безопасности. Официально причина такого решения до сих пор неизвестна.