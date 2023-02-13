Власти Турции возложили ответственность на строителей за обрушение ряда зданий

Ордера на задержание 131 сотрудника строительных компаний, которые возводили ряд домов, рухнувших во время недавнего мощного землетрясения, выписаны в Турции, сообщило в воскресенье Associated Press (АР).

В министерстве юстиции Турции также заявили, что правосудие настигнет всех, на ком лежит ответственность (за обрушение зданий), при этом сотрудники прокуратуры уже начали сбор образцов материалов, из которых были построены некоторые рухнувшие здания, - отмечает АР.

Ранее, минюст Турции объявил о планах создания специальной группы, которая займется сбором свидетельств и выявлением недобросовестных подрядчиков, а также архитекторов, геологов и инженеров, по вине которых могли рухнуть некоторые здания, передает Интерфакс.