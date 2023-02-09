Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 17 тысяч человек

Более 17 тысяч человек погибли в результате землетрясений, произошедших в понедельник на юге Турции и севере Сирии.

Как сообщил в четверг президент Турции Реджеп Эрдоган, число жертв достигло 14 140 человек, раненых - 63 794.

Ожидается, что в четверг в парламенте Турции состоится голосование, после которого вступит в силу чрезвычайное положение в 10 пострадавших провинциях.

Жертвами землетрясений в Сирии стали 3 162 жителя, пострадали 5 235 человек. Поисково-спасательные работы в Идлибе, Алеппо, Хаме, Латакии и Тартусе продолжаются с 6 февраля.

По данным подконтрольного режиму Башара Асада агентства SANA, число жертв в Алеппо, Латакии, Хаме и Тартусе достигло 1262 человек, 2 835 получили ранения. Сообщается о масштабных разрушениях.

В неподконтрольных сирийскому правительству районах погибли по меньшей мере 1900 человек, 2 950 получили ранения.