В январе продажи автомобилей в Китае упали на 38%

Розничные продажи легковых автомобилей в Китае в январе упали на 37,9% относительно того же месяца прошлого года и составили 1,3 млн машин. Об этом свидетельствуют данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

Падение вызвано ранним наступлением Нового года по лунному календарю, что привело к резкому сокращению числа рабочих дней в этом месяце по сравнению с январем 2022 года.

Производство автомобилей снизилось на 33,9%, до 1,35 млн.

Реализация автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в январе сократилась на более умеренные 6,3% и составила 332 тыс.

Шанхайский завод Tesla в прошлом месяце произвел почти 67 тыс. электромобилей, в том числе 39 тыс. на экспорт.