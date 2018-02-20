Последнее обновление: 20.02.2018 17:16

Продажи автомобилей в Китае в январе выросли на 7,1%

Январские продажи машин в Китае увеличились на 7,1% в годовом сравнении, почти до 2,27 млн шт., по данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

Показатель учитывает реализацию легковых автомобилей, внедорожников и универсалов. В том числе было продано около 30 тыс. автомобилей на новых источниках энергии (NEV), что более чем в четыре раза превышает объем за январь 2017 года.

В декабре темпы роста продаж машин в КНР составляли 0,3%, по итогам всего 2017 года - 1,5%, отмечает China Daily.

Производство пассажирских автомобилей в январе подскочило на 12,8% и достигло 2,33 млн.

CPCA прогнозирует, что по итогам 2018 года продажи пассажирских автомобилей увеличатся примерно на 4%.

Китайский авторынок является крупнейшим в мире, а также наиболее динамично растущим рынком NEV.

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