Последнее обновление: 09.09.2019 17:25

Продажи авто в Китае упали в августе на 10%

В августе продажи автомобилей в Китае снизились на 9,9%, продемонстрировав падение по итогам 14-го месяца из последних 15, согласно данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA).

Как говорится в сообщении CPCA, розничные продажи машин в прошлом месяце сократились на 9,9% относительно того же периода предыдущего года - до 1,59 млн единиц. По сравнению с июлем продажи выросли на 5,4%.

Данные организации учитывают продажи легковых автомобилей, многофункциональных транспортных средств (MPV), внедорожников и минивэнов.

Негативными факторами для китайского авторынка остаются замедление темпов экономического роста в Китае и торговый конфликт с США.

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