Продажи автомобилей в Китае в ноябре снизились на 18%

Продажи машин в Китае в ноябре сократились по итогам шестого месяца подряд, свидетельствуют данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

В прошлом месяце в стране было продано 2,02 млн машин, что на 18% меньше показателя за тот же месяц 2017 года. В этот показатель входит реализация легковых автомобилей, внедорожников и универсалов, сообщает агентство "Синьхуа".

Между тем продажи пассажирских транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) подскочили на 57,8% и достигли 129 тыс. штук.

В январе-ноябре продажи автомобилей в КНР снизились на 4% - до 20,15 млн машин.

Китайский авторынок является крупнейшим в мире, а также наиболее динамично растущим рынком NEV.