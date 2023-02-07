Последнее обновление: 07.02.2023 17:58

ЕС запустит новую платформу для борьбы с дезинформацией России и Китая

Европейский Союз запустит новую платформу для противодействия дезинформационным кампаниям России и Китая.

Об этом заявил 7 февраля глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, сообщает Politico.

Так называемый Центр обмена информацией и анализа в рамках внешнеполитической службы ЕС (EEAS) будет отслеживать манипуляции информацией со стороны иностранных субъектов и координировать свои действия с 27 странами ЕС и более широким сообществом неправительственных организаций.

"Мы должны понять, как организованы эти дезинформационные кампании... чтобы определить субъекты манипуляций", - сказал Боррель.

Один из представителей EEAS заявил, что это будет децентрализованная платформа для обмена информацией в режиме реального времени с неправительственными организациями, странами и агентствами по кибербезопасности. Это позволит лучше понять новые дезинформационные угрозы и нарративы и быстрее принять меры для решения таких проблем.

Боррель также предупредил о "новой волне" дезинформации в виде фейковых изображений, видео и веб-сайтов, выдающих себя за средства массовой информации.

Существующее подразделение ЕС по вопросам дезинформации Stratcom в своем первом в истории отчете отметило, что большинство иностранных информационных манипуляций в 2022 году были сосредоточены на нарративах, которые поддерживают российское вторжение в Украину. Особенно активно были задействованы российские и китайские дипломатические каналы.

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