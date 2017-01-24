Эксперты ЕС назвали Меркель главным объектом российской пропаганды

Россия может повлиять на предстоящие выборы в европейских странах, заявил в понедельник, 23 января, представитель ЕС журналистам в Брюселе со ссылкой на доклад "East StratCom Taskforce".

Документ был подготовлен подразделением стратегической коммуникации внешнеполитической службы ЕС (EEAS), специализирующемся на Восточной Европе.

Как пишут эксперты, велика вероятность того, что Москва попытается повлиять на выборы в европейских странах аналогично тому, как она это сделала в США. Авторы доклада уже зафиксировали 2,5 тысячи примеров дезинформации со стороны России.

"Ведется невероятно обширная, по меньшей мере частично организованная кампания против ЕС, его политиков и его принципов", - сказал изданию Spiegel Online собеседник из внешнеполитической службы ЕС. По его словам, главный объект нападок российской дезинформационной кампании - канцлер Германии Ангела Меркель, в частности - ее политика в отношении беженцев и позиция относительно санкций против РФ.

Источник в EEAS назвал пропаганду "частью государственной политики" России и добавил, что Кремль напрямую контролирует СМИ и "ежедневно указывает им, о чем можно писать, а о чем нет". Он напомнил, что журналисты, сообщавшие, что на востоке Украины нет российских солдат и что Россия является единственной силой, которая борется с группировкой "Исламское государство" (ИГ) в Сирии, были награждены за свою работу.

Кремль преследует цель запутать ситуацию и разделить общества, указывает чиновник EEAS, напоминая, что российские СМИ, в частности, "очень предвзято и дезориентируя" сообщали о Brexit и президентских кампаниях в Австрии и США. Вслед за крупными СМИ ложную информацию распространяют и небольшие российские медиа, а также тролли в социальных сетях, указывают эксперты внешнеполитической службы ЕС.

Работа над докладом велась с сентября 2015 года по заказу правительств стран ЕС, в экспертную группу входили 11 человек.