В ЕАЭС на три года обнулили пошлину в отношении фольги для тиснения

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о временном обнулении ввозной таможенной пошлины в отношении фольги для тиснения по 31 марта 2026 года включительно.

как сообщает ЕЭК, действующая ставка ЕТТ ЕАЭС составляет 5% от таможенной стоимости.

Фольга для тиснения представляет собой многослойный материал и используется для нанесения на поверхности красочного рельефного изображения. Тиснение применяется для производства издательской (обложки книг и журналов, переплеты, рекламные и оформительские товары), а также упаковочной и этикеточной продукции.

«Рассматриваемый расходный материал является одним из самых дорогих в полиграфическом производстве и занимает до 30% в себестоимости конечной продукции. При этом объем потребления фольги для тиснения в полиграфии за последние шесть лет вырос на 46%», – отметил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

По его словам, на данный момент производство указанных видов фольги на территории государств-членов Евразийского экономического союза отсутствует, а потребности рынка полностью удовлетворяются за счет импортных поставок. Таким образом, одобренная мера таможенно-тарифного регулирования будет направлена на повышение конкурентоспособности полиграфических предприятий стран ЕАЭС и снижение себестоимости производимой в Союзе печатной продукции.

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.