ЕЭК до конца марта 2024 года обнулила пошлину на ввоз частей газовых турбин

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулила ставку ввозной таможенной пошлины в отношении частей газовых турбин мощностью от 5 до 50 тыс. кВт на срок до 31 марта 2024 г. включительно.

"К рассматриваемым частям относятся колеса корпуса, компрессора и выхлопного диффузора турбины низкого давления, передний конец вала, диск компрессора, опоры, теплообменник охлаждения продувочного воздуха, редуктор вспомогательных систем и прочие части, ввозимые из Италии, различные клапаны, ввозимые из США и Нидерландов, а также некоторые другие части, ввозимые из Германии и Великобритании", - говорится в сообщении торгового блока комиссии.

В настоящее время пошлина на эту продукцию составляет 5% от таможенной стоимости. Ранее ЕЭК уже прибегала к обнулению ставки на ввоз частей для газовых турбин - с сентября 2014 года по декабрь 2021 года.

Предполагается, что очередное обнуление пошлины позволит обеспечить предприятия нефтегазовой промышленности ЕАЭС энергетическим оборудованием нового поколения, а также провести модернизацию газотранспортной системы наших стран, отметили в ЕЭК со ссылкой на министра по торговле Андрея Слепнева.

Высвобожденные средства, по его словам, планируется направить на расширение реализуемых в союзе программ по локализации производства частей газовых турбин соответствующих мероприятий, с тем чтобы завершить их к 2025 году.

"Мера будет содействовать развитию производства конечной продукции на территории Евразийского экономического союза и затронет в том числе изготовление газовых турбин, устанавливаемых на газоперекачивающих агрегатах, которые используются на компрессорных станциях для транспортировки природного газа по магистральным газопроводам", - цитируют слова Слепнева в торговом блоке ЕЭК.