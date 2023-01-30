Италия отказалась поставлять Украине наступательное вооружение

Италия не будет поставлять Украине наступательное вооружение, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает La Stampa.

“Мы готовы поставлять оборонительное оружие, но никогда не направим наступательное вооружение. Потому что мы не находимся в состоянии войны с Россией, мы лишь защищаем независимость Украины”, — заявил Таяни.

Помимо этого, Таяни вновь поднял тему переговоров между Зеленским и Путиным.

“Мы должны сделать все, чтобы гарантировать независимость Украины, это позволило бы Украине сесть за стол мира с россиянами. В конце концов, Зеленский и Путин должны будут сесть” за этот стол", — сказал Таяни.

По его словам, перед "США, Китаем, Турцией, Ватиканом и, прежде всего, ООН стоит большая задача найти возможность организовать такие переговоры.

В дополнение, Таяни указал на важность сохранения зерновых коридоров.