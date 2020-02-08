Зеленский просит Италию ликвидировать представительства ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьера Италии Джузеппе Конте закрыть существующие в Италии представительские офисы самопровозглашенных Л/ДНР.

«Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы «ДНР» и «ЛНР», которые открылись в нескольких городах Италии», - сказал Зеленский.

Представительство ЛНР открылось в итальянском городе Мессина в 2018 году. Представительства ДНР были открыты в 2016 и в 2019 годах соответственно в Турине и Вероне.

Зеленский также обсудил с Конте дело бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, приговоренного к 24 годам тюрьмы в Италии за убийство Андреа Роккелли, сообщает пресс-служба президента Украины.

«Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства», — сказал Зеленский, отметив, что украинские власти «должны забрать парня».