В Беларуси отрабатывают переброску самолетов на "оперативные аэродромы" в РФ

Авиационные подразделения "региональной группировки войск" Беларуси и России отрабатывают перебазирование на оперативные аэродромы, в том числе находящиеся на территории РФ. Об этом сообщило Минобороны Беларуси.

"В рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации отрабатываются вопросы перебазирования воздушных эшелонов белорусских и российских авиационных подразделений на оперативные аэродромы, в том числе на территории России", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что авиационные экипажи действуют "как контрольные цели" для проверки дежурных сил по ПВО. Также на полигоне "Брестский" вертолетные экипажи выполняют парашютное и беспарашютное десантирование подразделений сил специальных операций.