Минобороны РБ: Российские военные остаются в Беларуси на неопределенное время

Подразделения российских войск останутся в Беларуси на неопределенное время и вернутся в Россию в места постоянной дислокации, когда появится «объективная необходимость».

Совместные белорусско-российские учения проходили на территории Беларуси с 10 по 20 февраля в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, но Россия так и не начала вывод своих войск.

"Подразделения Вооруженных сил России возвратятся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость и когда мы это сами определим. Это сугубо наше внутреннее дело", - заявил в понедельник начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич на брифинге для военных атташе.

По его словам, сроки вывода подразделений российских войск из Беларуси "в немалой степени будет зависеть также и от наших западных коллег".

"Силы и средства, которые были размещены в Восточноевропейском регионе, в том числе вблизи государственной границы Республики Беларусь, являются одним из факторов, влияющих на дальнейшее развитие ситуации", - заявил Гулевич.

"В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе … принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить", - повторил начальник Генштаба заявление министра обороны РБ Хренина.